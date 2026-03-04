AIR France-KLM Aktie

9,61 EUR -0,12 EUR -1,27 %
13,50 EUR +3,78 EUR +38,83 %
Marktkap. 2,55 Mrd. EUR

KGV 1,98 Div. Rendite 0,00%
WKN A3EJGH

ISIN FR001400J770

Symbol AFRAF

RBC Capital Markets

AIR France-KLM Sector Perform

08:26 Uhr
AIR France-KLM Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Air France-KLM von 11,50 auf 10,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Ruairi Cullinane kürzte am Donnerstag die Schätzungen für die operativen Ergebnisse (Ebit) in Europas Airline-Branche 2026 bis 2028 im Schnitt um elf Prozent. Als Grund nannte der Experte stark gestiegene Treibstoffpreise. Diese dürften die Fluggesellschaften nur zum Teil an die Kunden weiterreichen können./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 02:15 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 02:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIR France-KLM Sector Perform

Unternehmen:
AIR France-KLM		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
10,50 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
9,72 €		 Abst. Kursziel*:
7,98%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
9,61 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,28%
Analyst Name:
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIR France-KLM

08:26 AIR France-KLM Sector Perform RBC Capital Markets
09.03.26 AIR France-KLM Sector Perform RBC Capital Markets
09.03.26 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
09.03.26 AIR France-KLM Equal Weight Barclays Capital
25.02.26 AIR France-KLM Neutral UBS AG
mehr Analysen

