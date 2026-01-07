AIR France-KLM Aktie
Marktkap. 3,19 Mrd. EURKGV 8,74 Div. Rendite 0,00%
WKN A3EJGH
ISIN FR001400J770
Symbol AFRAF
AIR France-KLM Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Air France-KLM von 14,00 auf 14,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Harry Gowers hob in einem Mittwoch vorliegenden Ausblick auf das vierte Quartal der Fluggesellschaft seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) in den Jahren 2025 und 2026 an. Grund seien niedrigere Treibstoffkosten und etwas bessere Ticketpreise im Schlussquartal./ajx/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 22:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AIR France-KLM Overweight
|Unternehmen:
AIR France-KLM
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
14,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
12,21 €
|Abst. Kursziel*:
18,76%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
12,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,23%
|
Analyst Name:
Harry Gowers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,01 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AIR France-KLM
|07.01.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|10.12.25
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
