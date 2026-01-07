DAX 25.122 +0,9%ESt50 5.924 -0,1%MSCI World 4.487 -0,1%Top 10 Crypto 12,41 -1,4%Nas 23.584 +0,2%Bitcoin 77.774 -0,5%Euro 1,1679 +0,0%Öl 60,27 -0,2%Gold 4.436 -0,5%
AIR France-KLM Aktie

Marktkap. 3,19 Mrd. EUR

KGV 8,74 Div. Rendite 0,00%
JP Morgan Chase & Co.

AIR France-KLM Overweight

07.01.26
AIR France-KLM Overweight
AIR France-KLM
12,06 EUR -0,08 EUR -0,62%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Air France-KLM von 14,00 auf 14,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Harry Gowers hob in einem Mittwoch vorliegenden Ausblick auf das vierte Quartal der Fluggesellschaft seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) in den Jahren 2025 und 2026 an. Grund seien niedrigere Treibstoffkosten und etwas bessere Ticketpreise im Schlussquartal./ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 22:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AIR France-KLM Overweight

Unternehmen:
AIR France-KLM		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
14,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
12,21 €		 Abst. Kursziel*:
18,76%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
12,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,23%
Analyst Name:
Harry Gowers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,01 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIR France-KLM

07.01.26 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.01.26 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
11.12.25 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
10.12.25 AIR France-KLM Neutral UBS AG
08.12.25 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu AIR France-KLM

dpa-afx Air-France-KLM-Aktie in Rot: Ungeplante Landung in München wegen Schmorgeruchs
finanzen.net Dezember 2025: So schätzen Experten die AIR France-KLM-Aktie ein
dpa-afx Lufthansa-Aktie fester: 100-Jahre-Feier steht bevor
finanzen.net Lufthansa-Aktie schwächelt: Lufthansa, Air France-KLM und IAG können für portugiesische Airline TAP bieten
TraderFox Stocks in Action: ASML, Adyen, LVMH, LEG Immobilien und Air-FranceKLM.
TraderFox Air France-KLM: JPMorgan sieht bessere Bedingungen im Langstreckenbereich und Margenpotenzial!
finanzen.net Analysten sehen für AIR France-KLM-Aktie Luft nach oben
dpa-afx Air France-KLM-Aktie unbewegt: Frankreichs Airline will bei portugiesischer Airline TAP einsteigen
Business Times Lufthansa enters race for TAP stake against Air France-KLM
Financial Times Air France-KLM profits fall despite Canadian booking boost
RTE.ie Air France-KLM to take majority stake in SAS
Financial Times Air France-KLM to take majority stake in Scandinavian Airlines
Zacks Despite Fast-paced Momentum, Air France-KLM (AFLYY) Is Still a Bargain Stock
Zacks Air France-KLM (AFLYY) Is Attractively Priced Despite Fast-paced Momentum
Zacks Air France-KLM (AFLYY) Shows Fast-paced Momentum But Is Still a Bargain Stock
Zacks Are Transportation Stocks Lagging Air France-KLM (AFLYY) This Year?
