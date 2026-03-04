8,80 EUR -0,30 EUR -3,30 %
8,06 CHF -0,29 CHF -3,46 %
Marktkap. 2,41 Mrd. EUR

KGV 1,98 Div. Rendite 0,00%
WKN A3EJGH

ISIN FR001400J770

Symbol AFRAF

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Air France-KLM von 13,95 auf 10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jarrod Castle passte seine Schätzungen für Europas Fluggesellschaften am Donnerstagnachmittag an die gestiegenen Treibstoffkosten und sonstige absehbare Auswirkungen des Iran-Kriegs an. Die Prognosen blieben aber äußerst wackelig angesichts der derzeitigen Unsicherheit. Am deutlichsten sinken Castles Schätzungen bei Air France-KLM und Wizz Air./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 15:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIR France-KLM Neutral

Unternehmen:
AIR France-KLM		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
9,14 €		 Abst. Kursziel*:
9,46%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
8,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,58%
Analyst Name:
Jarrod Castle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,30 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIR France-KLM

08:36 AIR France-KLM Neutral UBS AG
19.03.26 AIR France-KLM Hold Deutsche Bank AG
19.03.26 AIR France-KLM Sector Perform RBC Capital Markets
09.03.26 AIR France-KLM Sector Perform RBC Capital Markets
09.03.26 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

