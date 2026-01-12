DAX 25.421 +0,1%ESt50 6.040 +0,2%MSCI World 4.524 +0,1%Top 10 Crypto 12,84 +3,4%Nas 23.710 -0,1%Bitcoin 81.724 -0,1%Euro 1,1644 +0,0%Öl 64,95 -0,8%Gold 4.627 +0,9%






AIR France-KLM Aktie

10,92 EUR -0,38 EUR -3,36 %
STU
10,18 CHF -0,30 CHF -2,83 %
BRX
Marktkap. 2,95 Mrd. EUR

KGV 8,74 Div. Rendite 0,00%
WKN A3EJGH

ISIN FR001400J770

Symbol AFRAF

Barclays Capital

AIR France-KLM Underweight

08:31 Uhr
AIR France-KLM Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Air France-KLM von 10 auf 9,90 Euro gesenkt und die Papiere von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Andrew Lobbenberg bevorzugt in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse weiterhin Billigflieger und Reisekonzerne vor den Netzwerkairlines, für die der Optimismus neuerdings zu groß geworden sei. Dies gelte auch für die französisch-niederländische Gruppe Air France-KLM, die zudem Risiken auf den Nordatlantik-Routen und im Premium-Freizeitbereich ausgesetzt sei./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 22:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AIR France-KLM Underweight

Unternehmen:
AIR France-KLM		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
9,90 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
11,39 €		 Abst. Kursziel*:
-13,04%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
10,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,30%
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,59 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIR France-KLM

08:31 AIR France-KLM Underweight Barclays Capital
08.01.26 AIR France-KLM Equal Weight Barclays Capital
07.01.26 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.01.26 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
11.12.25 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

