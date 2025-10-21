ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Goldman Sachs auf 'Neutral'; neues Ziel 750 Dollar
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktien von Goldman Sachs von 625 auf 750 US-Dollar angehoben, die Papiere aber von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Kian Abouhossein untermauerte in seiner am Dienstag vorliegenden Analyse seine Präferenz für europäische Investmentbanken. Seine Nummer Eins ist Barclays, gefolgt von der Deutschen Bank. Bei Goldman Sachs hob Abouhossein zwar seine Schätzungen an, hält die Aktien inzwischen allerdings für fair bewertet./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 23:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 00:15 / BST
