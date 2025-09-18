DAX23.646 -0,1%ESt505.463 +0,1%Top 10 Crypto16,30 -1,5%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.256 -0,1%Euro1,1739 -0,4%Öl67,18 -0,5%Gold3.652 +0,2%
ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Fedex auf 284 Dollar - 'Overweight'

19.09.25 13:49 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für FedEx nach Zahlen des Logistikkonzerns von 285 auf 284 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der solide Quartalsbericht und die Veröffentlichung eines Ausblicks auf das Geschäftsjahr 2026 seien eine positive Überraschung für ein Unternehmen, das zuletzt von erheblichem Gegenwind geplagt worden sei, schrieb Brian Ossenbeck in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Die Erwartungen seien allerdings schon bescheiden gewesen./rob/gl/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 00:13 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / 00:13 / EDT

Analysen zu FedEx Corp.

DatumRatingAnalyst
09:26FedEx BuyJefferies & Company Inc.
09:21FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2025FedEx BuyUBS AG
22.07.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.06.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
