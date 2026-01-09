DAX25.363 +0,4%Est506.004 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,16 +1,0%Nas23.671 +0,8%Bitcoin77.511 -0,8%Euro1,1693 +0,5%Öl63,18 +0,3%Gold4.610 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 BASF BASF11 Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas höher -- US-Ölkonzerne vor Investments in Venezuela -- Eli Lilly plant wohl Abivax-Übernahme -- VW, Mercedes, Novo Nordisk, Rüstungsaktien, Amazon, DroneShield, Airbus, BYD im Fokus
Top News
Konflikt um Grönland: Zukunft der Arktisinsel im Fokus Konflikt um Grönland: Zukunft der Arktisinsel im Fokus
Novo Nordisk-Aktie im Plus: Preissenkung in China und US-Start von Wegovy im Blick Novo Nordisk-Aktie im Plus: Preissenkung in China und US-Start von Wegovy im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
10 DAX-Trends für 2026: Diese Börsentrends erwarten Aktienmarktanalysten für 2026. Starten Sie gut informiert ins neue Börsenjahr. Jetzt lesen!

ANALYSE-FLASH: MWB Research hebt FMC auf 'Buy' und Ziel auf 47 Euro

12.01.26 13:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
40,56 EUR 0,80 EUR 2,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus MWB Research hat FMC (Fresenius Medical Care (FMC) St) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 46 auf 47 Euro angehoben. Die Beschleunigung des Aktienrückkaufprogramms wirke als Katalysator für die Bewertung des Dialysekonzerns, schrieb Harald Hof am Montag. Die zweite Tranche dürfte bereits im Mai 2026 abgeschlossen werden, statt bisher angenommen bis Mitte 2027. Damit sinke die Anzahl ausstehender Aktien um nahezu 10 Prozent./ag/ck

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 10:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius Medical Care (FMC) St.

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius Medical Care (FMC) St.

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

DatumRatingAnalyst
03.12.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.12.2025Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
24.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St Equal WeightBarclays Capital
07.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.12.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
15.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
24.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St Equal WeightBarclays Capital
06.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St Equal WeightBarclays Capital
06.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
05.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
20.10.2025Fresenius Medical Care (FMC) St Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
01.12.2025Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
07.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
07.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.
05.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius Medical Care (FMC) St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen