DAX höher -- Asiens Börsen uneins -- Siemens erhält mit Konsortium Mega-Auftrag -- VW muss Millionenstrafe in Brasilien zahlen -- Novo Nordisk, Rheinmetall, STADA, Bayer, Orsted im Fokus
Top News
BVB-Aktie dennoch leichter: Deutscher Champions-League-Pionier - Sieg gegen Union Berlin
Orsted-Aktie zieht an: Equinor beteiligt sich an Kapitalmaßnahme
ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt ProSiebenSat.1 auf 'Sell' - Ziel 6,80 Euro

01.09.25 09:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ProSiebenSat.1 Media SE
8,28 EUR -0,11 EUR -1,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für die Aktien des Fernsehkonzerns ProSiebenSat.1 (ProSiebenSat1 Media SE) von 7,00 auf 6,80 Euro gesenkt und die Papiere von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Analyst Jörg Philipp Frey rät den Anlegern am Montag, die letzte Gelegenheit im Übernahmeangebot von MFE noch zu nutzen oder aber die Anteilsscheine der Münchner zu verkaufen. Seine Schätzungen passte er an den schwachen Werbemarkt an./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

