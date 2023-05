Aroundtown-Aktie rauscht ab: Baader Bank stuft Aroundtown ab und senkt das Kursziel

Im ersten Quartal habe das Immobilienunternehmen Aroundtown SA noch ein solides operatives Ergebnis (FFO) ausgewiesen, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Lauf des Jahres dürfte dieses aber sinken wegen höherer Finanzierungskosten. Wegen der bevorstehenden Herausforderungen sei die Aktie trotz ihrer massiven Kursverluste und des schon deutlichen Abschlags kein so deutlicher Kauf mehr.

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Aroundtown Property Holdings Plc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aroundtown Property Holdings Plc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aroundtown Property Holdings Plc

Bildquellen: Aroundtown SA, Pavel Kapysh / Shutterstock.com