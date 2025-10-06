DAX24.378 ±0,0%Est505.629 -0,4%MSCI World4.352 +0,4%Top 10 Crypto17,35 +2,1%Nas22.957 +0,8%Bitcoin107.416 +1,9%Euro1,1712 -0,1%Öl65,48 +1,7%Gold3.963 +2,0%
Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple verbilligt sich am Montagabend

06.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Apple gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Apple-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 256,02 USD.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Apple Inc.
219,00 EUR -0,20 EUR -0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Apple-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 256,02 USD. Die Apple-Aktie gab in der Spitze bis auf 255,06 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 257,92 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 6.059.948 Apple-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 27.12.2024 auf bis zu 260,09 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 169,22 USD ab. Mit Abgaben von 33,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,03 USD. Im Vorjahr erhielten Apple-Aktionäre 0,980 USD je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 246,17 USD an.

Apple ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,57 USD gegenüber 1,40 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 94,04 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Apple 85,78 Mrd. USD umgesetzt.

Apple wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen.

Experten taxieren den Apple-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,38 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

