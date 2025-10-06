Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Montagnachmittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung

Die Aktie von Apple gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Apple-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 256,04 USD ab.

Der Apple-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 256,04 USD. Das bisherige Tagestief markierte Apple-Aktie bei 255,06 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 257,92 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.128.168 Apple-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 27.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 260,09 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie. Bei 169,22 USD fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Apple-Aktie mit einem Verlust von 33,91 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,03 USD. Im Vorjahr erhielten Apple-Aktionäre 0,980 USD je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 246,17 USD.

Am 31.07.2025 hat Apple die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,57 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 94,04 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Apple 85,78 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Apple am 30.10.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 7,38 USD je Apple-Aktie.

