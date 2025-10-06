Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Montagnachmittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von Apple gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Apple-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 256,04 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Der Apple-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 256,04 USD. Das bisherige Tagestief markierte Apple-Aktie bei 255,06 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 257,92 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.128.168 Apple-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 27.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 260,09 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie. Bei 169,22 USD fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Apple-Aktie mit einem Verlust von 33,91 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,03 USD. Im Vorjahr erhielten Apple-Aktionäre 0,980 USD je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 246,17 USD.
Am 31.07.2025 hat Apple die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,57 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 94,04 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Apple 85,78 Mrd. USD umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Apple am 30.10.2025 präsentieren.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 7,38 USD je Apple-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Apple-Aktie
Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
So schätzen die Analysten die Zukunft der Apple-Aktie ein
Lektionen aus Verlusten: Wie Warren Buffett Fehlinvestitionen zur Weiterentwicklung nutzt
Übrigens: Apple und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Andrey Bayda / Shutterstock.com
Nachrichten zu Apple Inc.
Analysen zu Apple Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:16
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|29.09.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.2025
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:16
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.2025
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|29.09.2025
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|22.09.2025
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.10.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.05.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.04.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.01.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.01.2025
|Apple Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Apple Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen