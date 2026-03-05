DAX23.409 -0,8%Est505.685 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9900 +1,0%Nas22.696 +1,4%Bitcoin60.270 +2,3%Euro1,1639 +0,1%Öl93,24 +3,8%Gold5.174 +0,6%
Heute im Fokus
Sinkende Ölpreis: Erholung an Asiens Börsen -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW mit Gewinneinbruch 2025 -- HPE mit Umsatzsprung - Gewinn deutlich tiefer -- Rheinmetall im Fokus
Top News
Arzneihersteller Dermapharm arbeitet 2025 trotz Umsatzeinbußen profitabler

10.03.26 08:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Dermapharm Holding SE
36,95 EUR -1,40 EUR -3,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

GRÜNWALD (dpa-AFX) - Der Pharmahersteller Dermapharm hat im vergangenen Jahr trotz sinkender Erlöse operativ mehr verdient. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sei laut vorläufigen Berechnungen im Vergleich zum Vorjahr um 2,9 Prozent auf 324,8 Millionen Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Grünwald mit. Die entsprechende Marge kletterte um 1,2 Prozentpunkte auf 27,9 Prozent. "Auch im Jahr 2025 konnten wir wiederum unser Ergebnis im Vorjahresvergleich verbessern", sagte Dermapharm-Chef Hans-Georg Feldmeier laut Mitteilung.

Der Umsatz sank zugleich um 1,3 Prozent auf knapp 1,17 Milliarden Euro. Hier belastete den Angaben zufolge der schrittweise Rückzug aus margenschwachen Produkten im sogenannten Paralellimportegeschäft. Bei diesem Geschäftsmodell werden Originalprodukte aus einem anderen Land importiert, in dem sie günstiger angeboten werden, und dann weiterverkauft. Seinen Geschäftsbericht mit den endgültigen Zahlen will das Unternehmen laut Internet-Seite am 31. März veröffentlichen./tav/nas

