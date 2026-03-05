DAX 23.965 +2,4%ESt50 5.840 +2,7%MSCI World 4.447 +0,7%Top 10 Crypto 9,2265 +3,7%Nas 22.696 +1,4%Bitcoin 60.733 +3,0%Euro 1,1652 +0,2%Öl 91,38 +1,8%Gold 5.181 +0,7%
Dermapharm Aktie

Dermapharm Aktien-Sparplan
36,90 EUR -1,20 EUR -3,15 %
STU
Marktkap. 2,05 Mrd. EUR

KGV 18,41 Div. Rendite 2,31%
WKN A2GS5D

ISIN DE000A2GS5D8

Symbol DMPHF

Jefferies & Company Inc.

Dermapharm Hold

09:36 Uhr
Dermapharm Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Dermapharm nach vorläufigen Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Hold" belassen. Diese lägen am unteren Rand vom Pharmahersteller ausgegebenen Zielkorridore, schrieb Fabian Piasta in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. Das gelte für den Umsatz sowie für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda)./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 03:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 03:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dermapharm Holding SE

Zusammenfassung: Dermapharm Hold

Unternehmen:
Dermapharm Holding SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
40,90 €		 Abst. Kursziel*:
-16,87%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
36,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,86%
Analyst Name:
Fabian Piasta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Dermapharm Holding SE

09:36 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
27.11.25 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
13.11.25 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
08.09.25 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
28.08.25 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

