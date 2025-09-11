AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca tendiert am Montagvormittag tiefer

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von AstraZeneca. Die AstraZeneca-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 115,80 GBP abwärts.

Um 09:07 Uhr fiel die AstraZeneca-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 115,80 GBP ab. Bei 115,58 GBP markierte die AstraZeneca-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 116,56 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 43.894 AstraZeneca-Aktien.

Am 05.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 122,56 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 95,74 GBP ab. Mit Abgaben von 17,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem AstraZeneca seine Aktionäre 2024 mit 2,46 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,24 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 138,72 GBP für die AstraZeneca-Aktie.

Am 29.07.2025 legte AstraZeneca die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,18 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,98 GBP je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat AstraZeneca im vergangenen Quartal 10,82 Mrd. GBP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AstraZeneca 10,25 Mrd. GBP umsetzen können.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von AstraZeneca veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 9,11 USD je AstraZeneca-Aktie.

