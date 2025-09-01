DAX23.798 +0,2%ESt505.515 +0,3%Top 10 Crypto15,51 +1,3%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.685 -0,2%Euro1,1724 +0,3%Öl69,37 -0,5%Gold3.817 +1,5%
Fokus auf Aktienkurs

AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca zeigt sich am Montagvormittag freundlich

29.09.25 09:29 Uhr
Die Aktie von AstraZeneca gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das AstraZeneca-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 111,32 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AstraZeneca PLC
127,65 EUR 2,35 EUR 1,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im London-Handel gewannen die AstraZeneca-Papiere um 09:07 Uhr 1,2 Prozent. In der Spitze gewann die AstraZeneca-Aktie bis auf 111,44 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 110,50 GBP. Der Tagesumsatz der AstraZeneca-Aktie belief sich zuletzt auf 89.063 Aktien.

Bei einem Wert von 122,56 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.09.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AstraZeneca-Aktie somit 9,17 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 95,74 GBP. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die AstraZeneca-Aktie damit 16,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 2,46 GBP an AstraZeneca-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,24 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 138,72 GBP an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AstraZeneca am 29.07.2025 vor. Es stand ein EPS von 1,18 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AstraZeneca noch ein Gewinn pro Aktie von 0,98 GBP in den Büchern gestanden. AstraZeneca hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,82 Mrd. GBP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,25 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

AstraZeneca wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,10 USD je AstraZeneca-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

AstraZeneca-Aktie stabil: EU-Zulassung für Tezspire bei chronischer Sinusitis erwartet

AstraZeneca-Aktie schwächelt: Wichtiges Ziel bei COPD-Studie mit Fasenra verfehlt

AstraZeneca-Aktie verliert: Konzern stoppt Ausbau in Cambridge

Ausgewählte Hebelprodukte auf AstraZeneca

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AstraZeneca

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Nachrichten zu AstraZeneca PLC

DatumMeistgelesen
Analysen zu AstraZeneca PLC

DatumRatingAnalyst
08:41AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
17.09.2025AstraZeneca BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
17.09.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:41AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025AstraZeneca BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.09.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.09.2025AstraZeneca BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.09.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
17.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
08.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
01.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
27.08.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
07.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
05.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
05.11.2024AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
05.11.2024AstraZeneca SellUBS AG

