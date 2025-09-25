AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Mittag kaum verändert

So bewegt sich AstraZeneca

Die Aktie von AstraZeneca zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der AstraZeneca-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 109,63 GBP.

Zum Vortag unverändert notierte die AstraZeneca-Aktie um 11:49 Uhr im London-Handel bei 109,63 GBP. Den Tageshöchststand markierte die AstraZeneca-Aktie bei 109,74 GBP. Die Abwärtsbewegung der AstraZeneca-Aktie ging bis auf 107,84 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 109,00 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 173.462 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.

Am 05.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 122,56 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AstraZeneca-Aktie 11,79 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 95,74 GBP. Abschläge von 12,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 2,46 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,24 USD je AstraZeneca-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 138,72 GBP für die AstraZeneca-Aktie aus.

Am 29.07.2025 hat AstraZeneca die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,18 GBP gegenüber 0,98 GBP im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent auf 10,82 Mrd. GBP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,25 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte AstraZeneca Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 9,10 USD je AstraZeneca-Aktie.

