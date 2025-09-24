DAX23.546 -0,5%ESt505.447 -0,3%Top 10 Crypto15,45 -1,1%Dow46.045 -0,2%Nas22.379 -0,5%Bitcoin95.479 -1,1%Euro1,1678 -0,5%Öl68,62 -0,7%Gold3.729 -0,2%
AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen

25.09.25 16:11 Uhr

25.09.25 16:11 Uhr
AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von AstraZeneca. Das Papier von AstraZeneca befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 0,8 Prozent auf 111,18 GBP ab.

Die AstraZeneca-Aktie notierte im London-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 111,18 GBP. Die größten Abgaben verzeichnete die AstraZeneca-Aktie bis auf 110,82 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 111,64 GBP. Von der AstraZeneca-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 281.656 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.09.2025 auf bis zu 122,56 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 10,24 Prozent Plus fehlen der AstraZeneca-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 95,74 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

AstraZeneca-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,46 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,24 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 138,72 GBP.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,18 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,98 GBP je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat AstraZeneca mit einem Umsatz von insgesamt 10,82 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,25 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 5,55 Prozent gesteigert.

Die AstraZeneca-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 9,10 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

DatumRatingAnalyst
18.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
17.09.2025AstraZeneca BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
17.09.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
