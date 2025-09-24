DAX23.396 -1,1%ESt505.420 -0,8%Top 10 Crypto15,30 -2,1%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin94.955 -1,6%Euro1,1736 ±-0,0%Öl69,11 +0,1%Gold3.752 +0,4%
Aktienkurs im Fokus

AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Mittag leichter

25.09.25 12:07 Uhr
AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Mittag leichter

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die AstraZeneca-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 111,18 GBP ab.

Die AstraZeneca-Aktie musste um 11:49 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 111,18 GBP. Die Abwärtsbewegung der AstraZeneca-Aktie ging bis auf 110,82 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 111,64 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten AstraZeneca-Aktien beläuft sich auf 107.684 Stück.

Am 05.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 122,56 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der AstraZeneca-Aktie ist somit 10,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 95,74 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der AstraZeneca-Aktie liegt somit 16,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,24 USD. Im Vorjahr hatte AstraZeneca 2,46 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 138,72 GBP an.

Am 29.07.2025 äußerte sich AstraZeneca zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,18 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,98 GBP je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AstraZeneca im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,82 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 10,25 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von AstraZeneca veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AstraZeneca-Aktie in Höhe von 9,10 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu AstraZeneca PLC

DatumRatingAnalyst
18.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
17.09.2025AstraZeneca BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
17.09.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
17.09.2025AstraZeneca BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.09.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.09.2025AstraZeneca BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.09.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025AstraZeneca BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
17.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
08.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
01.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
27.08.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
07.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
05.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
05.11.2024AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
05.11.2024AstraZeneca SellUBS AG

