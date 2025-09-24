AstraZeneca Aktie
Marktkap. 195,33 Mrd. EURKGV 29,47 Div. Rendite 2,35%
WKN 886455
ISIN GB0009895292
Symbol AZNCF
AstraZeneca Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14000 Pence belassen. Richard Vosser rechnet laut seinem am Montag vorliegenden Quartalszahlen-Ausblick mit einem soliden dritten Quartal. Beim Kerngewinn je Aktie liege er 1 Prozent über dem Analystenkonsens. Er erwartet außerdem eine erneute Bestätigung des diesjährigen Ausblicks, was die Konsensschätzungen untermauere./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 01:47 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 01:47 / BST
|Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
140,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
126,45 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
111,54 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
138,72 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
