AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Freitagvormittag verlustreich

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,8 Prozent auf 108,66 GBP.

Das Papier von AstraZeneca befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,8 Prozent auf 108,66 GBP ab. In der Spitze büßte die AstraZeneca-Aktie bis auf 107,84 GBP ein. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 109,00 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 54.674 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.

Am 05.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 122,56 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der AstraZeneca-Aktie. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 95,74 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 2,46 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,24 USD je AstraZeneca-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 138,72 GBP an.

AstraZeneca veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,18 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,98 GBP je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 10,82 Mrd. GBP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,25 Mrd. GBP umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte AstraZeneca am 06.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem AstraZeneca-Gewinn in Höhe von 9,10 USD je Aktie aus.

