Heute im Fokus
DAX im Minus -- US-Börsen uneins -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- Palantir, Intel, Canopy Growth, D-Wave & Co., Novo Nordisk, Occidental, DroneShield, BYD im Fokus
Top News
Neue Handelswoche: DAX wenig bewegt - Konsolidierung geht scheinbar weiter Neue Handelswoche: DAX wenig bewegt - Konsolidierung geht scheinbar weiter
Northrop Grumman und Rocket Lab: China-Taiwan-Auseinandersetzung wahrscheinlicher? Northrop Grumman und Rocket Lab: China-Taiwan-Auseinandersetzung wahrscheinlicher?
Aktie im Blick

AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Montagnachmittag mit stabiler Tendenz

29.09.25 16:11 Uhr
AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Montagnachmittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von AstraZeneca zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Die AstraZeneca-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im London-Handel bei 110,08 GBP.

Mit einem Kurs von 110,08 GBP zeigte sich die AstraZeneca-Aktie im London-Handel um 15:53 Uhr kaum verändert. Kurzfristig markierte die AstraZeneca-Aktie bei 111,86 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die AstraZeneca-Aktie bis auf 109,76 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 110,50 GBP. Der Tagesumsatz der AstraZeneca-Aktie belief sich zuletzt auf 777.606 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.09.2025 bei 122,56 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der AstraZeneca-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 95,74 GBP ab. Mit Abgaben von 13,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

AstraZeneca-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,46 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,24 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der AstraZeneca-Aktie wird bei 138,72 GBP angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AstraZeneca am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,18 GBP. Im Vorjahresviertel hatte AstraZeneca 0,98 GBP je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,82 Mrd. GBP in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AstraZeneca einen Umsatz von 10,25 Mrd. GBP eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 9,10 USD je AstraZeneca-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

AstraZeneca-Aktie stabil: EU-Zulassung für Tezspire bei chronischer Sinusitis erwartet

AstraZeneca-Aktie schwächelt: Wichtiges Ziel bei COPD-Studie mit Fasenra verfehlt

AstraZeneca-Aktie verliert: Konzern stoppt Ausbau in Cambridge

Analysen zu AstraZeneca PLC

