AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Mittag im Minusbereich

So entwickelt sich AstraZeneca

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die AstraZeneca-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 109,74 GBP nach.

Die AstraZeneca-Aktie musste um 11:49 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 109,74 GBP. Zwischenzeitlich weitete die AstraZeneca-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 109,22 GBP aus. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 110,34 GBP. Zuletzt wurden via London 247.800 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.

Bei 122,56 GBP erreichte der Titel am 05.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der AstraZeneca-Aktie liegt somit 10,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 95,74 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AstraZeneca-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten AstraZeneca-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,46 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,25 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 138,72 GBP an.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,18 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,98 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 10,82 Mrd. GBP – das entspricht einem Zuwachs von 5,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,25 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 9,13 USD je Aktie belaufen.

