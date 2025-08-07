Aufschläge in Paris: CAC 40 zum Handelsstart mit Gewinnen

CAC 40-Performance im Blick

Der CAC 40 hält heute an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,31 Prozent höher bei 7.733,48 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,292 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,316 Prozent auf 7.733,71 Punkte an der Kurstafel, nach 7.709,32 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7.730,34 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 7.740,89 Einheiten.

CAC 40 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der CAC 40 bereits um 1,99 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.07.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7.766,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.05.2025, notierte der CAC 40 bei 7.694,44 Punkten. Der CAC 40 lag vor einem Jahr, am 08.08.2024, bei 7.247,45 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 4,59 Prozent nach oben. Bei 8.257,88 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 6.763,76 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 11.149 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 227,057 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,87 erwartet. Die Carrefour-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

