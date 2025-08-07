DAX24.151 -0,2%ESt505.333 ±0,0%Top 10 Crypto16,05 +1,4%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.257 -0,4%Euro1,1659 -0,1%Öl66,30 -0,2%Gold3.398 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100 BASF BASF11 Apple 865985 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen gespalten - Nikkei mit Kurssprung -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- SoundHound, RTL, Jungheinrich, Pinterest. CROCS im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie: Kursrally nach Rückschlag bei Eli Lilly - Wer dominiert den Milliarden-Markt für Abnehmspritzen? Novo Nordisk-Aktie: Kursrally nach Rückschlag bei Eli Lilly - Wer dominiert den Milliarden-Markt für Abnehmspritzen?
Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK schwach: Analysten bleiben optimistisch Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK schwach: Analysten bleiben optimistisch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
CAC 40-Performance im Blick

Aufschläge in Paris: CAC 40 zum Handelsstart mit Gewinnen

08.08.25 09:28 Uhr
Aufschläge in Paris: CAC 40 zum Handelsstart mit Gewinnen | finanzen.net

Der CAC 40 hält heute an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
177,90 EUR 1,14 EUR 0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Carrefour S.A.
12,52 EUR 0,02 EUR 0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
460,80 EUR -2,45 EUR -0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Société Générale (Societe Generale)
56,58 EUR -0,20 EUR -0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Stellantis
7,93 EUR -0,02 EUR -0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Worldline SA
3,17 EUR -0,07 EUR -2,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
CAC 40
7.729,5 PKT 20,2 PKT 0,26%
Charts|News|Analysen

Um 09:11 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,31 Prozent höher bei 7.733,48 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,292 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,316 Prozent auf 7.733,71 Punkte an der Kurstafel, nach 7.709,32 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7.730,34 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 7.740,89 Einheiten.

CAC 40 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der CAC 40 bereits um 1,99 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.07.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7.766,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.05.2025, notierte der CAC 40 bei 7.694,44 Punkten. Der CAC 40 lag vor einem Jahr, am 08.08.2024, bei 7.247,45 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 4,59 Prozent nach oben. Bei 8.257,88 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 6.763,76 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 11.149 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 227,057 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,87 erwartet. Die Carrefour-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
08:01Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
08:01Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
04.08.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025Airbus SE KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08:01Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
08:01Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
04.08.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025Airbus SE KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
31.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
03.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
19.06.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.05.2025Airbus SE NeutralUBS AG
01.05.2025Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen