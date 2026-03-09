DAX23.830 +1,8%Est505.783 +1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1600 +3,0%Nas22.696 +1,4%Bitcoin60.597 +2,8%Euro1,1636 +0,1%Öl93,23 +3,8%Gold5.187 +0,8%
Sinkende Ölpreise: DAX zieht kräftig an -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW mit Gewinneinbruch 2025 -- BioNTech, NIO, Lufthansa, CATL, Rheinmetall, EVOTEC, Bitcoin & Co. im Fokus
Baden-Württemberg bleibt Patent-Spitzenreiter

10.03.26 13:02 Uhr
MÜNCHEN/STUTTGART (dpa-AFX) - Baden-Württemberg bleibt das innovativste Bundesland in Deutschland. Unternehmen und Erfinder aus dem Südwesten meldeten im vergangenen Jahr 15.161 Patente beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) an. Damit lag das Land trotz eines leichten Rückgangs um 2,2 Prozent erneut klar auf Rang eins im Bundesländervergleich. Auf dem zweiten Rang folgte Bayern mit 12.575 Anmeldungen.

Eine zentrale Rolle spielt dabei die Autoindustrie. Die Liste der Unternehmen mit besonders vielen Patentanmeldungen führt erneut Bosch an. Der Technologie- und Zulieferriese meldete demnach 4.109 Patente an. Danach folgte Mercedes (Mercedes-Benz Group (ex Daimler))-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) mit 2.726 Anmeldungen. Der Sport- und Geländewagenbauer Porsche AG (Porsche vz) folgt auf dem sechsten, der Zulieferer ZF Friedrichshafen auf dem zehnten Platz. Insgesamt sind in der Spitzengruppe nur Autohersteller und -zulieferer.

Bosch führt Liste seit Jahren an

Bosch-Chef Stefan Hartung teilte mit: "Innovationen und Spitzentechnologie sind die Säulen unserer 140-jährigen Unternehmensgeschichte." Das sehe man auch bei den Patentanmeldungen immer wieder. In Deutschland sei Bosch seit Jahren auf dem ersten Platz. In Europa gehöre man zu den Top-Anmeldern. Viele Patente kommen demzufolge aus strategischen Zukunftsfeldern wie Fahrerassistenz, Elektromobilität, künstlicher Intelligenz und Halbleiter.

Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) sah in dem Spitzenplatz ein wichtiges Signal für den Standort und dessen Entwicklung. Es zeige einmal mehr, dass Baden-Württemberg weiterhin ein starkes Innovationssystem habe, trotz der zum Teil massiven Umbrüche in relevanten Branchen, teilte sie mit.

Patentanmeldungen nehmen zu

Deutschlands Industrie reagiert mit verstärkter Forschung und Entwicklung auf die technologische Konkurrenz Chinas und anderer Nationen. Bundesweit stieg die Zahl der Patentanmeldungen demnach im vergangenen Jahr um 4,7 Prozent auf 62.050. Davon entfielen 42.349 auf heimische Unternehmen. Ausländische Firmen reichten 19.701 Anmeldungen ein. Nach Technologien betrachtet bleibt der Maschinenbau der wichtigste Bereich mit 24.338 Patentanmeldungen, gefolgt von der Elektrotechnik mit 19.436.

Die alljährliche Bilanz des Deutschen Patent- und Markenamts ist ein Indikator der Entwicklungstätigkeit der deutschen Industrie. Ein vollständiges Bild liefern die Zahlen nicht, da Siemens und manche anderen deutschen Unternehmen ihre Neuentwicklungen bevorzugt beim ebenfalls in München sitzenden Europäischen Patentamt einreichen./cho/jwe/DP/stw

