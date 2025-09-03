BASF Aktie News: Anleger schicken BASF am Donnerstagmittag ins Minus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BASF gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 44,07 EUR.

Die BASF-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 44,07 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die BASF-Aktie bis auf 44,03 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 44,42 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 390.391 BASF-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 55,06 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BASF-Aktie derzeit noch 24,94 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 37,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,30 EUR. Im Vorjahr hatte BASF 2,25 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BASF-Aktie bei 47,50 EUR.

BASF veröffentlichte am 11.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde mit 0,09 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,48 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,12 Prozent auf 15,77 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,11 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 22.10.2025 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BASF-Gewinn in Höhe von 2,68 EUR je Aktie aus.

