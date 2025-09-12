BASF Aktie News: BASF am Mittag nahezu unverändert

Kursentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 43,90 EUR an der Tafel.

Die BASF-Aktie wies um 11:48 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 43,90 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BASF-Aktie bei 44,39 EUR. In der Spitze büßte die BASF-Aktie bis auf 43,88 EUR ein. Bei 44,14 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 313.372 BASF-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 55,06 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BASF-Aktie 25,42 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 37,40 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 14,81 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für BASF-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,25 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,30 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 47,50 EUR je BASF-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 11.07.2025. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BASF im vergangenen Quartal 15,77 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BASF 16,11 Mrd. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2025 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,62 EUR je BASF-Aktie.

