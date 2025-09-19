DAX23.470 -0,7%ESt505.431 -0,5%Top 10 Crypto15,68 -2,0%Dow46.218 -0,2%Nas22.667 +0,2%Bitcoin96.296 -2,0%Euro1,1765 +0,2%Öl66,18 -0,7%Gold3.721 +1,0%
BASF im Fokus

BASF Aktie News: BASF am Nachmittag im Minus

22.09.25 16:11 Uhr
BASF Aktie News: BASF am Nachmittag im Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BASF. Zuletzt fiel die BASF-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 42,23 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
42,10 EUR -0,75 EUR -1,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der BASF-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 42,23 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BASF-Aktie bisher bei 42,08 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 42,55 EUR. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 1.166.315 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 55,06 EUR. 30,38 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 37,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 11,44 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,25 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,30 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BASF-Aktie bei 47,63 EUR.

Am 11.07.2025 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,09 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BASF mit 0,48 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz wurde auf 15,77 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,11 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte BASF am 22.10.2025 präsentieren.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,60 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

