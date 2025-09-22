BASF Aktie News: BASF verteidigt Stellung am Dienstagvormittag
Die Aktie von BASF zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Bei der BASF-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 42,18 EUR.
Die BASF-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 42,18 EUR an der Tafel. Bei 42,30 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die BASF-Aktie bis auf 42,14 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 42,27 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 77.118 BASF-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 55,06 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 23,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,40 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 11,33 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
BASF-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,25 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,30 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der BASF-Aktie wird bei 47,33 EUR angegeben.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BASF am 11.07.2025 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,09 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,77 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 2,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,11 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.
BASF wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 vorlegen.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,60 EUR je BASF-Aktie.
Analysen zu BASF
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:21
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.2025
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|17.09.2025
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.2025
|BASF Hold
|Warburg Research
|15.09.2025
|BASF Neutral
|UBS AG
