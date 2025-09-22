DAX23.650 +0,5%ESt505.467 +0,5%Top 10 Crypto15,66 -0,3%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.983 +0,5%Euro1,1794 ±-0,0%Öl66,54 ±-0,0%Gold3.757 +0,3%
BASF Aktie News: BASF verteidigt Stellung am Dienstagvormittag

23.09.25 09:26 Uhr
Die Aktie von BASF zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Bei der BASF-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 42,18 EUR.

Die BASF-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 42,18 EUR an der Tafel. Bei 42,30 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die BASF-Aktie bis auf 42,14 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 42,27 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 77.118 BASF-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 55,06 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 23,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,40 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 11,33 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

BASF-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,25 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,30 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der BASF-Aktie wird bei 47,33 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BASF am 11.07.2025 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,09 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,77 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 2,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,11 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

BASF wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,60 EUR je BASF-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Änderungen in EURO STOXX 50, Stoxx Europe 50, FTSE 100 und S&P 500: Aktien von Siemens Energy, Rheinmetall und Robinhood betroffen

DZ BANK: Kaufen für BASF-Aktie

DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BASF von vor einem Jahr verloren

Analysen zu BASF

DatumRatingAnalyst
09:21BASF HoldJefferies & Company Inc.
22.09.2025BASF KaufenDZ BANK
17.09.2025BASF HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.2025BASF HoldWarburg Research
15.09.2025BASF NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
22.09.2025BASF KaufenDZ BANK
13.08.2025BASF OutperformBernstein Research
06.08.2025BASF OutperformBernstein Research
01.08.2025BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2025BASF BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09:21BASF HoldJefferies & Company Inc.
17.09.2025BASF HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.2025BASF HoldWarburg Research
15.09.2025BASF NeutralUBS AG
11.08.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
07.08.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025BASF ReduceBaader Bank
25.06.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.06.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.

