BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Montagmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,3 Prozent auf 41,21 GBP ab.

Die BAT-Aktie notierte im London-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 41,21 GBP. Die Abwärtsbewegung der BAT-Aktie ging bis auf 41,13 GBP. Bei 41,35 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wechselten via London 218.432 BAT-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 44,00 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,77 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 26,22 GBP. Dieser Wert wurde am 23.10.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der BAT-Aktie liegt somit 57,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass BAT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,45 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete BAT 2,40 GBP aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 41,79 GBP je BAT-Aktie aus.

Am 04.08.2009 hat BAT in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2009 – vorgestellt.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von BAT wird am 05.02.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.02.2027 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,40 GBP je Aktie in den BAT-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

BAT-Aktie in Rot: Finanzchefin Soraya Benchikh tritt zurück

Scandinavian Tobacco-Aktie - die Dividendenperle aus Dänemark

BAT-Aktie in Grün: BAT bestätigt nach besser als erwarteten Zahlen Prognose