BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Nachmittag freundlich

09.09.25 16:09 Uhr
BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Nachmittag freundlich

Die Aktie von BAT gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im London-Handel gewannen die BAT-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

BAT PLC (British American Tobacco)
47,95 EUR 0,45 EUR 0,95%
Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der London-Sitzung 0,4 Prozent auf 41,47 GBP zu. Kurzfristig markierte die BAT-Aktie bei 41,66 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 41,41 GBP. Von der BAT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 442.587 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 44,00 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der BAT-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 23.10.2024 auf bis zu 26,22 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,45 GBP, nach 2,40 GBP im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der BAT-Aktie wird bei 41,79 GBP angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BAT am 04.08.2009.

BAT dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 11.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,40 GBP je Aktie in den BAT-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumRatingAnalyst
05.09.2025BAT BuyUBS AG
02.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
05.08.2025BAT BuyJefferies & Company Inc.
04.08.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.08.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
05.09.2025BAT BuyUBS AG
05.08.2025BAT BuyJefferies & Company Inc.
01.08.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
21.07.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
21.07.2025BAT BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
04.08.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.06.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.06.2025BAT Sector PerformRBC Capital Markets
27.05.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.03.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
21.11.2019BAT UnderweightMorgan Stanley
21.10.2019BAT UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
17.06.2019BAT UnderweightMorgan Stanley
16.10.2018BAT UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BAT PLC (British American Tobacco) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen