BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT verteuert sich am Mittag

Die Aktie von BAT gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die BAT-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 38,57 GBP.

Um 11:49 Uhr ging es für das BAT-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 38,57 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BAT-Aktie bisher bei 38,83 GBP. Bei 38,66 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Von der BAT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 544.628 Stück gehandelt.

Am 22.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,00 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BAT-Aktie liegt somit 12,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 26,22 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 2,40 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,45 GBP je BAT-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 43,57 GBP.

Am 04.08.2009 hat BAT in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2009 – vorgestellt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 05.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 11.02.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BAT-Gewinn in Höhe von 3,39 GBP je Aktie aus.

