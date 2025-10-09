BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Vormittag mit grünen Vorzeichen

BAT im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BAT. Zuletzt ging es für das BAT-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 38,44 GBP.

Um 09:07 Uhr stieg die BAT-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 38,44 GBP. Die BAT-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 38,74 GBP aus. Bei 38,66 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 101.053 BAT-Aktien.

Am 22.08.2025 markierte das Papier bei 44,00 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der BAT-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 23.10.2024 Kursverluste bis auf 26,22 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BAT-Aktie 46,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,40 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,45 GBP. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 43,57 GBP.

Am 04.08.2009 hat BAT die Kennzahlen zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte BAT am 05.02.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der BAT-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 11.02.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,39 GBP je Aktie belaufen.

