BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT legt am Donnerstagvormittag zu

Blick auf BAT-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BAT. Zuletzt stieg die BAT-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 41,73 GBP.

Die BAT-Aktie konnte um 09:07 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 41,73 GBP. Die BAT-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 41,81 GBP aus. Bei 41,77 GBP eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten BAT-Aktien beläuft sich auf 56.055 Stück.

Am 22.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,00 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,45 Prozent könnte die BAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 26,22 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 37,16 Prozent würde die BAT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für BAT-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,40 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,45 GBP ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BAT-Aktie bei 43,57 GBP.

Die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BAT am 04.08.2009.

BAT dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 präsentieren. Am 11.02.2027 wird BAT schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BAT einen Gewinn von 3,40 GBP je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

BAT-Aktie in Rot: Finanzchefin Soraya Benchikh tritt zurück

Scandinavian Tobacco-Aktie - die Dividendenperle aus Dänemark

BAT-Aktie in Grün: BAT bestätigt nach besser als erwarteten Zahlen Prognose