DAX23.957 ±-0,0%Est505.688 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,26 -2,9%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.710 -1,0%Euro1,1574 +0,1%Öl64,52 +0,7%Gold4.138 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Palantir A2QA4J RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Plug Power A1JA81 Amazon 906866 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: DAX zurückhaltend -- Porsche verdient weniger -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
Top News
BigBear.ai-Aktie hebt ab: Drittquartalszahlen liegen über den Erwartungen BigBear.ai-Aktie hebt ab: Drittquartalszahlen liegen über den Erwartungen
Bitdeer erreicht Rekord-Hashrate und treibt globale Expansion voran Bitdeer erreicht Rekord-Hashrate und treibt globale Expansion voran
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Europa ist im Wandel - und investiert massiv in Energie, Industrie und Verteidigung. Außergewöhnliche Chancen für smarte Anleger. Die Zeit ist jetzt!
Aktie im Blick

BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT steigt am Mittag

11.11.25 12:04 Uhr
BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT steigt am Mittag

Die Aktie von BAT zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die BAT-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Plus bei 42,59 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAT PLC (British American Tobacco)
48,35 EUR 0,60 EUR 1,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BAT-Aktie konnte um 11:48 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 42,59 GBP. Den Tageshöchststand markierte die BAT-Aktie bei 42,86 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 42,50 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 853.304 BAT-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 22.08.2025 auf bis zu 44,00 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,31 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.11.2024 bei 27,14 GBP. Mit einem Kursverlust von 36,28 Prozent würde die BAT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,44 GBP, nach 2,40 GBP im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 43,57 GBP je BAT-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2009 abgelaufenen Quartals präsentierte BAT am 04.08.2009.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.02.2026 erfolgen. Am 18.02.2027 wird BAT schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

In der BAT-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,40 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

BAT-Aktie in Rot: Finanzchefin Soraya Benchikh tritt zurück

Scandinavian Tobacco-Aktie - die Dividendenperle aus Dänemark

BAT-Aktie in Grün: BAT bestätigt nach besser als erwarteten Zahlen Prognose

Ausgewählte Hebelprodukte auf BAT

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BAT

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumRatingAnalyst
01.10.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
17.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
11.09.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
11.09.2025BAT NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.09.2025BAT BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
01.10.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
11.09.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
05.09.2025BAT BuyUBS AG
05.08.2025BAT BuyJefferies & Company Inc.
01.08.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.09.2025BAT NeutralGoldman Sachs Group Inc.
04.08.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.06.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.06.2025BAT Sector PerformRBC Capital Markets
27.05.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
17.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
02.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
21.11.2019BAT UnderweightMorgan Stanley
21.10.2019BAT UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
17.06.2019BAT UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BAT PLC (British American Tobacco) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen