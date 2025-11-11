BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT steigt am Mittag

Aktie im Blick

Die Aktie von BAT zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die BAT-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Plus bei 42,59 GBP.

Die BAT-Aktie konnte um 11:48 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 42,59 GBP. Den Tageshöchststand markierte die BAT-Aktie bei 42,86 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 42,50 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 853.304 BAT-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 22.08.2025 auf bis zu 44,00 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,31 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.11.2024 bei 27,14 GBP. Mit einem Kursverlust von 36,28 Prozent würde die BAT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,44 GBP, nach 2,40 GBP im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 43,57 GBP je BAT-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2009 abgelaufenen Quartals präsentierte BAT am 04.08.2009.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.02.2026 erfolgen. Am 18.02.2027 wird BAT schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

In der BAT-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,40 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

