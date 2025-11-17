BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT gewinnt am Montagvormittag an Fahrt

Kurs der BAT

Die Aktie von BAT gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im London-Handel gewannen die BAT-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Das Papier von BAT legte um 09:07 Uhr zu und stieg im London-Handel um 1,1 Prozent auf 41,16 GBP. Die BAT-Aktie zog in der Spitze bis auf 41,16 GBP an. Den London-Handel startete das Papier bei 40,98 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 35.198 BAT-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,00 GBP. Dieser Kurs wurde am 22.08.2025 erreicht. Gewinne von 6,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 16.11.2024 auf bis zu 28,03 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 31,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,45 GBP. Im Vorjahr erhielten BAT-Aktionäre 2,40 GBP je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 45,33 GBP an.

Die Bilanz zum am 30.06.2009 abgelaufenen Quartal legte BAT am 04.08.2009 vor.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte BAT am 12.02.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 18.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von BAT.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BAT-Gewinn in Höhe von 3,38 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

