BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT verzeichnet am Donnerstagmittag kaum Ausschläge

BAT im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von BAT. Kaum Ausschläge verzeichnete die BAT-Aktie im London-Handel und tendierte zuletzt bei 43,54 GBP.

Die BAT-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr stabil und notierte im London-Handel bei 43,54 GBP. Bei 43,73 GBP erreichte die BAT-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BAT-Aktie bisher bei 43,42 GBP. Bei 43,53 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der BAT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 278.812 Stück gehandelt.

Am 21.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 43,73 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BAT-Aktie mit einem Kursplus von 0,43 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.10.2024 bei 26,22 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BAT-Aktie.

BAT-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,40 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,44 GBP belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 40,07 GBP für die BAT-Aktie aus.

Am 04.08.2009 hat BAT die Kennzahlen zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Am 05.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von BAT veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 11.02.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,42 GBP je BAT-Aktie.

Redaktion finanzen.net

