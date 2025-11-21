BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Nachmittag gesucht
Die Aktie von BAT gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,9 Prozent auf 42,19 GBP zu.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 42,19 GBP zu. Die BAT-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 42,27 GBP aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 41,84 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.274.432 BAT-Aktien umgesetzt.
Am 22.08.2025 markierte das Papier bei 44,00 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,29 Prozent. Bei einem Wert von 28,38 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.01.2025). Mit Abgaben von 32,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Zuletzt erhielten BAT-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,40 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,45 GBP aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 45,33 GBP an.
BAT ließ sich am 04.08.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt.
BAT wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 12.02.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 18.02.2027.
In der BAT-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,37 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur BAT-Aktie
BAT-Aktie in Rot: Finanzchefin Soraya Benchikh tritt zurück
Scandinavian Tobacco-Aktie - die Dividendenperle aus Dänemark
BAT-Aktie in Grün: BAT bestätigt nach besser als erwarteten Zahlen Prognose
Ausgewählte Hebelprodukte auf BAT
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BAT
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.2025
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|17.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|11.09.2025
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.2025
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.2025
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.2025
|BAT Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|21.11.2019
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
|21.10.2019
|BAT Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|17.06.2019
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BAT PLC (British American Tobacco) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen