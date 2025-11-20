DAX23.327 +0,7%Est505.585 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,47 +0,1%Nas22.564 +0,6%Bitcoin79.586 +0,5%Euro1,1530 -0,1%Öl63,96 +0,5%Gold4.067 -0,3%
BAT im Fokus

BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT behauptet sich am Donnerstagvormittag

20.11.25 09:23 Uhr
Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von BAT. Anleger zeigten sich zuletzt bei der BAT-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 41,73 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAT PLC (British American Tobacco)
47,40 EUR -0,05 EUR -0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BAT-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr stabil und notierte im London-Handel bei 41,73 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die BAT-Aktie bei 41,97 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BAT-Aktie bisher bei 41,61 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,97 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten BAT-Aktien beläuft sich auf 44.290 Stück.

Am 22.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,00 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BAT-Aktie liegt somit 5,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 16.01.2025 Kursverluste bis auf 28,38 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BAT-Aktie derzeit noch 32,00 Prozent Luft nach unten.

Für BAT-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,40 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,45 GBP ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 45,33 GBP.

Am 04.08.2009 lud BAT zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2009 endete.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte BAT am 12.02.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,38 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

BAT-Aktie in Rot: Finanzchefin Soraya Benchikh tritt zurück

Scandinavian Tobacco-Aktie - die Dividendenperle aus Dänemark

BAT-Aktie in Grün: BAT bestätigt nach besser als erwarteten Zahlen Prognose

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumMeistgelesen
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumRatingAnalyst
12.11.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
17.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
11.09.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
11.09.2025BAT NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
01.10.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
11.09.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
05.09.2025BAT BuyUBS AG
05.08.2025BAT BuyJefferies & Company Inc.
01.08.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.11.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.09.2025BAT NeutralGoldman Sachs Group Inc.
04.08.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.06.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.06.2025BAT Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
17.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
02.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
21.11.2019BAT UnderweightMorgan Stanley
21.10.2019BAT UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
17.06.2019BAT UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BAT PLC (British American Tobacco) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen