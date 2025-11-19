BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT tendiert am Mittwochvormittag nordwärts

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von BAT. Zuletzt ging es für das BAT-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 41,45 GBP.

Im London-Handel gewannen die BAT-Papiere um 09:07 Uhr 0,4 Prozent. In der Spitze gewann die BAT-Aktie bis auf 41,56 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 41,48 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 38.685 BAT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,00 GBP) erklomm das Papier am 22.08.2025. Derzeit notiert die BAT-Aktie damit 5,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 28,38 GBP am 16.01.2025. Mit einem Kursverlust von 31,53 Prozent würde die BAT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

BAT-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,40 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,45 GBP aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 45,33 GBP für die BAT-Aktie.

Am 04.08.2009 hat BAT die Kennzahlen zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte BAT am 12.02.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.02.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,38 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

