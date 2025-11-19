BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger greifen bei BAT am Mittwochnachmittag zu
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von BAT. Zuletzt stieg die BAT-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 41,76 GBP.
Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der London-Sitzung 1,2 Prozent auf 41,76 GBP zu. In der Spitze legte die BAT-Aktie bis auf 41,92 GBP zu. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 41,48 GBP. Zuletzt wechselten 965.805 BAT-Aktien den Besitzer.
Am 22.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 44,00 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,36 Prozent über dem aktuellen Kurs der BAT-Aktie. Bei 28,38 GBP erreichte der Anteilsschein am 16.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 32,04 Prozent würde die BAT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten gehen davon aus, dass BAT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,45 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete BAT 2,40 GBP aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 45,33 GBP.
BAT gewährte am 04.08.2009 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2009 abgelaufenen Quartals.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von BAT wird am 12.02.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 18.02.2027.
Experten gehen davon aus, dass BAT im Jahr 2025 3,38 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Datum
Rating
Analyst
|12.11.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.2025
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|17.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|11.09.2025
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.2025
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.2025
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.2025
|BAT Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|21.11.2019
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
|21.10.2019
|BAT Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|17.06.2019
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
