BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger greifen bei BAT am Mittwochnachmittag zu

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von BAT. Zuletzt stieg die BAT-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 41,76 GBP.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der London-Sitzung 1,2 Prozent auf 41,76 GBP zu. In der Spitze legte die BAT-Aktie bis auf 41,92 GBP zu. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 41,48 GBP. Zuletzt wechselten 965.805 BAT-Aktien den Besitzer.

Am 22.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 44,00 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,36 Prozent über dem aktuellen Kurs der BAT-Aktie. Bei 28,38 GBP erreichte der Anteilsschein am 16.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 32,04 Prozent würde die BAT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass BAT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,45 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete BAT 2,40 GBP aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 45,33 GBP.

BAT gewährte am 04.08.2009 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2009 abgelaufenen Quartals.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von BAT wird am 12.02.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 18.02.2027.

Experten gehen davon aus, dass BAT im Jahr 2025 3,38 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

