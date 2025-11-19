BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT präsentiert sich am Mittwochmittag fester
Die Aktie von BAT gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die BAT-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 41,64 GBP nach oben.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von BAT konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,9 Prozent auf 41,64 GBP. Bei 41,71 GBP erreichte die BAT-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 41,48 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via London 231.915 BAT-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,00 GBP. Dieser Kurs wurde am 22.08.2025 erreicht. Gewinne von 5,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 16.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 28,38 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BAT-Aktie.
Im Jahr 2024 erhielten BAT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,40 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,45 GBP. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 45,33 GBP.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BAT am 04.08.2009.
Voraussichtlich am 12.02.2026 dürfte BAT Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von BAT rechnen Experten am 18.02.2027.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BAT-Gewinn in Höhe von 3,38 GBP je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
