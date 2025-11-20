BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Nachmittag im Plus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BAT gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,1 Prozent auf 41,78 GBP zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von BAT nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,1 Prozent auf 41,78 GBP. Die BAT-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 41,98 GBP aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,97 GBP. Zuletzt wechselten via London 875.504 BAT-Aktien den Besitzer.

Am 22.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 44,00 GBP. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BAT-Aktie mit einem Kursplus von 5,31 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 28,38 GBP am 16.01.2025. Abschläge von 32,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

BAT-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,40 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,45 GBP aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 45,33 GBP.

BAT ließ sich am 04.08.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte BAT am 12.02.2026 präsentieren. BAT dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,38 GBP je Aktie in den BAT-Büchern.

Redaktion finanzen.net

