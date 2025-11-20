BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt

Aktie im Blick

Die Aktie von BAT gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,6 Prozent auf 41,98 GBP zu.

Das Papier von BAT konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,6 Prozent auf 41,98 GBP. Der Kurs der BAT-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 41,98 GBP zu. Bei 41,97 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 262.562 BAT-Aktien umgesetzt.

Am 22.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,00 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BAT-Aktie ist somit 4,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 28,38 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.01.2025). Mit Abgaben von 32,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem BAT seine Aktionäre 2024 mit 2,40 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BAT-Aktie bei 45,33 GBP.

BAT ließ sich am 04.08.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Voraussichtlich am 12.02.2026 dürfte BAT Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von BAT rechnen Experten am 18.02.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BAT-Aktie in Höhe von 3,38 GBP im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

