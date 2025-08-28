BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Freitagvormittag im Plus

Kurs der BAT

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 41,58 GBP.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 41,58 GBP zu. Der Kurs der BAT-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 41,72 GBP zu. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 41,64 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 59.471 BAT-Aktien den Besitzer.

Am 22.08.2025 markierte das Papier bei 44,00 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BAT-Aktie somit 5,50 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 26,22 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.10.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 36,94 Prozent könnte die BAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

BAT-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,40 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,44 GBP belaufen. Analysten bewerten die BAT-Aktie im Durchschnitt mit 40,07 GBP.

BAT gewährte am 04.08.2009 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2009 abgelaufenen Quartals.

Am 05.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 11.02.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BAT einen Gewinn von 3,42 GBP je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

