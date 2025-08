Bayer Aktie News: Bayer gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

Blick auf Bayer-Kurs

Die Aktie von Bayer zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,9 Prozent auf 28,69 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 4,9 Prozent auf 28,69 EUR. In der Spitze gewann die Bayer-Aktie bis auf 28,93 EUR. Bei 27,52 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 3.294.795 Bayer-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,03 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 8,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 35,93 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Bayer-Aktie wird bei 26,50 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 13.05.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,32 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,04 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 13,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 13,77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Bayer-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 11.08.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 4,40 EUR im Jahr 2025 aus.

