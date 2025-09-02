DAX23.696 +0,4%ESt505.330 +0,1%Top 10 Crypto15,67 -0,5%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin94.991 -0,9%Euro1,1654 -0,1%Öl66,86 -0,8%Gold3.544 -0,5%
So entwickelt sich Bayer

Bayer Aktie News: Bayer gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt

04.09.25 09:25 Uhr
Bayer Aktie News: Bayer gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Bayer. Zuletzt ging es für das Bayer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 28,13 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
27,95 EUR 0,08 EUR 0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 28,13 EUR. Kurzfristig markierte die Bayer-Aktie bei 28,25 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,11 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 52.043 Bayer-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 31,03 EUR. 10,33 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 18,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,110 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,112 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 26,88 EUR für die Bayer-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 06.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,63 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10,74 Mrd. EUR im Vergleich zu 11,14 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Bayer am 11.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,58 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie nimmt ab: Moody's bestätigt Bayer-Rating, Ausblick bleibt negativ

Die Expertenmeinungen zur Bayer-Aktie im August 2025

Bayer-Aktie verliert: Neue Studie zu Vericiguat verfehlt das primäre Endziel

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

