Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Montagmittag auf rotem Terrain

So entwickelt sich Bayer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Bayer. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 28,06 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 28,06 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Bayer-Aktie bei 27,91 EUR. Bei 28,38 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 322.072 Stück gehandelt.

Bei 31,03 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 9,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 18,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,112 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 26,88 EUR für die Bayer-Aktie.

Bayer gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,20 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Bayer mit einem Umsatz von insgesamt 10,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,14 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,63 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 11.11.2025 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,58 EUR je Bayer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Die Expertenmeinungen zur Bayer-Aktie im August 2025

DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bayer von vor 3 Jahren verloren

Roche-Aktie zieht deutlich an: EU-CE-Kennzeichen für Susvimo-Abgabeplattform erhalten