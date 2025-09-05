DAX23.747 +0,6%ESt505.347 +0,5%Top 10 Crypto15,72 -0,5%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.521 +0,7%Euro1,1730 +0,1%Öl66,78 +1,7%Gold3.617 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- AMD-Aktie mit Kurssturz -- BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Continental, Kontron, Gold im Fokus
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Montagmittag Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Montagmittag
Mercedes-Benz-Aktie fester: Neuer Mercedes-Benz GLC - Massive Investitionen in den USA geplant Mercedes-Benz-Aktie fester: Neuer Mercedes-Benz GLC - Massive Investitionen in den USA geplant
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
So entwickelt sich Bayer

Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Montagmittag auf rotem Terrain

08.09.25 12:06 Uhr
Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Montagmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Bayer. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 28,06 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
28,05 EUR 0,04 EUR 0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 28,06 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Bayer-Aktie bei 27,91 EUR. Bei 28,38 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 322.072 Stück gehandelt.

Bei 31,03 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 9,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 18,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,112 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 26,88 EUR für die Bayer-Aktie.

Bayer gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,20 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Bayer mit einem Umsatz von insgesamt 10,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,14 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,63 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 11.11.2025 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,58 EUR je Bayer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Die Expertenmeinungen zur Bayer-Aktie im August 2025

DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bayer von vor 3 Jahren verloren

Roche-Aktie zieht deutlich an: EU-CE-Kennzeichen für Susvimo-Abgabeplattform erhalten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Bayer

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
18.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025Bayer NeutralUBS AG
12.08.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.2025Bayer KaufenDZ BANK
11.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Bayer KaufenDZ BANK
07.08.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.07.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.06.2025Bayer KaufenDZ BANK
05.06.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
18.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025Bayer NeutralUBS AG
12.08.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025Bayer NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
25.04.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen