Bayer Aktie News: Bayer am Montagvormittag freundlich

Die Aktie von Bayer gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Bayer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 26,30 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 26,30 EUR zu. Die Bayer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 26,34 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 26,28 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 54.317 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 29,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bayer-Aktie mit einem Kursplus von 13,80 Prozent wieder erreichen. Bei 18,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 30,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,112 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 26,81 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 06.08.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 11,14 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Bayer am 12.11.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,59 EUR je Bayer-Aktie.

