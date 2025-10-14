DAX24.107 -1,2%Est505.513 -1,0%MSCI World4.273 -0,3%Top 10 Crypto15,20 -4,7%Nas22.695 +2,2%Bitcoin95.686 -3,9%Euro1,1555 -0,2%Öl61,90 -2,4%Gold4.137 +0,6%
Aktie im Fokus

Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Mittag südwärts

14.10.25 12:04 Uhr
Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Mittag südwärts

Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bayer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 27,70 EUR abwärts.

Die Bayer-Aktie musste um 11:37 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 27,70 EUR. In der Spitze büßte die Bayer-Aktie bis auf 27,43 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,51 EUR. Bisher wurden via XETRA 285.946 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,93 EUR. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 7,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (18,38 EUR). Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 50,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Bayer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,112 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bayer 0,110 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 26,81 EUR an.

Am 06.08.2025 hat Bayer die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,20 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,03 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10,74 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11,14 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Bayer wird am 11.11.2025 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,58 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

