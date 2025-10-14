Bayer Aktie News: Bayer wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

Bayer im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Bayer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 27,45 EUR ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die Bayer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 27,45 EUR ab. Das Tagestief markierte die Bayer-Aktie bei 27,33 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,51 EUR. Zuletzt wechselten 685.276 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 29,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 9,05 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 18,38 EUR. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 49,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,112 EUR. Im Vorjahr erhielten Bayer-Aktionäre 0,110 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bayer-Aktie bei 26,81 EUR.

Bayer ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,03 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,63 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,14 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Bayer am 11.11.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 4,58 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bayer von vor 5 Jahren gekostet

Gründungsmitglieder des deutschen Leitindex: Diese Aktien waren bei Einführung des Leitindex im DAX

DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bayer von vor 3 Jahren eingebracht